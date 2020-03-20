抗歧視！陸規定：因湖北籍、湖北工作史拒錄用屬違法

大陸近期陸續復工，由於湖北被認為是新冠肺炎疫情起源地，大陸仍出現不少歧視湖北籍的現象。湖北省總工會今日表示，若是企業因受雇者是湖北籍、有湖北工作史而拒絕錄用與返崗，或是拒絕曾經患有新冠肺炎的治癒人員返崗，這些均屬違法行為。

大陸每日經濟新聞報導，湖北省公會近期編製了「支持企業復工復產，維護職工合法權益法律服務指南」，其中對「湖北籍」、湖北工作史等受雇者有明確回應。

針對企業能否因為受雇者是湖北籍或者近期有過湖北工作史，就採取拒絕錄用、拒絕返崗復工或者解除勞動合約等就業歧視行為？據《就業促進法》相關規定是不行的，但企業可以要求勞動者提供醫學證明或者14天的隔離記錄以確保求職者身體無恙，不會感染其他員工。

至於雇主是否可以拒絕錄用曾經患有新型冠狀病毒肺炎但已被治癒的人員？根據《就業促進法》和《傳染病防治法》相關規定也是不可以的。患有新型冠狀病毒肺炎後被治癒的，用人單位不得以其曾經患有新型冠狀病毒感染肺炎為由對其拒絕錄用，更不得實施任何就業歧視行為。