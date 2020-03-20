陸刺激消費 要官員帶頭下館子

大陸刺激消費開始行動，甘肅省市場監督管理局發令，要求領導幹部要帶頭下館子，鼓勵幹部職工及親屬帶頭吃喝 ，「每週消費不低於人民幣200 元（約新台幣860元）」，助力餐飲企業度過難關。

復工已經上路，但餐飲企業寧願繼續關門，餐飲消費萎縮已傳導到產業鏈上游，連帶使農產品、食品加工產品滯銷積壓。《瞭望》新聞週刊報導，因應疫情，餐飲業轉身外賣，聽起來很美但做起來很難，企業寧願繼續關門，主要是不開店損失多少心裡有數，而開業了生意不好，則是個無底洞。

據中國烹飪協會發佈2020年新冠肺炎疫情對中國餐飲影響報告指出，今年疫情期間93%的餐飲企業選擇關閉門店，損失慘重，有78%的餐飲企業營業收入損失達100%以上；9%的企業營收損失達九成以上；7%的企業營收損失在七成到九成之間；營收損失在七成以下的僅為5%。

調研發現，雖然疫情形勢好轉，多地餐飲企業陸續開業，但市場仍呈萎縮狀態，部分餐飲企業面臨入不敷出的難題。

餐飲業消費萎縮已傳導到產業鏈上游，包括蔬菜、雞鴨等農產品，食品加工產品，也因此滯銷積壓。

甘肅省市場監督管理局發出動員，要求領導幹部職工要帶頭消費支持餐飲業共度難關。倡議書指出，領導幹部要帶頭下館子，以實際行動體現社會責任。「每週消費不低於人民幣200元」。

並鼓勵幹部職工及親屬帶頭吃喝，引導和帶動身邊群眾儘快恢復消費信心。