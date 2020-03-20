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傳陸再推人民幣數兆元級財政刺激 GDP目標一舉降至5%

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
傳陸再推人民幣數兆元級刺激。中心社資料照片
傳陸再推人民幣數兆元級刺激。中心社資料照片

路透引述四位政策消息人士透露，中國將再祭人民幣數兆元級的財政刺激措施，以重振經濟。由於中國經濟因新冠病毒大流行預估出現40年來的首次萎縮，因此將下調今年計畫增長目標，從年初的6%一舉降至5%。

報導指出，因為貨幣政策的效果有限，大陸將再推財政刺激，預計增加的支出將以人民幣2.8兆元規模的地方政府特別債券作為支持，發力刺激基礎設施投資。消息人士稱，地方政府將被允許發行更多的特種債券，與2019年的人民幣2.15兆元相比，今年可能達到2.5-2.8兆元。

但這麼一來，也將使全國預算赤字與國內生產總值(GDP)之比升至創紀錄水準。消息人士稱，增加支出可能會將2020年的預算赤字/GDP比率推高至3.5%，高於去年的2.8%。

分析指，中國政府長期以來一直將年度預算赤字率上限保持在3%，上一次達到這一上限是在2017年，3.5%將是有記錄以來的最高水準。

報導還指，分析預計大陸第1季經濟增長將出現大幅萎縮，由於中國在2019年的經濟增長率為6.1%，已是近30年來的最低水準。而疫情爆發後嚴格的控制措施嚴重干擾了商業活動，今年中國經濟前景變得更加黯淡。分析指中國將經濟增長預期下調至1976年文化大革命結束以來的最低水準。

消息人士稱，由於刺激高槓桿經濟的空間有限，中國領導人不得不因應疫情影響而降低2020年的計畫增長目標。原先計畫目標是6%左右，目前已是遙不可及，因此政策顧問們提出的修訂目標是5%-5.5%區監，甚至一舉下修至5%。

人民幣 GDP

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