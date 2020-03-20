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人民日報點名批評蘇貞昌 稱對置滯留湖北台胞於不顧

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／取自本報系資料庫
行政院長蘇貞昌。圖／取自本報系資料庫

大陸官媒近期不斷點名批評我方政治人物，今日人民日報海外版點名行政院長蘇貞昌，指蘇貞昌在接回滯留湖北台灣人上欺騙台灣民眾、歪曲事實。該文並稱，第二批滯留湖北的台灣人返台已經一個多禮拜，但是民進黨政府仍未啟動第三批運送計畫，置滯留湖北台灣人的需求於不顧。

人民日報海外版今日刊登一則「欺騙台灣民眾，蘇貞昌不知羞恥」，批評蘇貞昌近來稱第二批滯留湖北台灣民眾返台與第一批隔一個多月，「是因為對岸老是堅持這個、堅持那個」，「如果不是對岸阻撓，老早把同胞接回來了」。

該文批評這樣的說詞是睜眼說瞎話，將阻擾責任「甩鍋」給大陸。台灣還將滯留湖北的台胞列成「註記管制名單」，事實是民進黨政府根本不想接滯留湖北的台灣人返台，「能拖一天是一天，少接一個是一個。一心只想將他們打成台灣的麻煩，給他們扣上『誰讓你去大陸』的罪名，藉以營造民進黨當局防疫『好棒棒』假像」。

文章最後指出，至今仍有近800名滯留湖北的台灣民眾，無論是東航執飛還是兩岸航空公司以臨時航班方式共同執飛，都可以儘早安排。

蘇貞昌 民進黨

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