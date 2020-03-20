復工晚供應接不上 蘋果中國官網罕見限購iPhone
疫情波及，富士康復工但招工不及，蘋果產能大受影響，蘋果中國官網今日開啟限購，每人最多買兩部iPhone。
蘋果中國官網罕見發出限購令，購買iPhone限購機型包括iPhone11、iPhone11Pro、iPhone11ProMax、iPhoneXR、iPhone8和iPhone8Plus，每位顧客均限購2部，另外AirPods Pro也每人限購兩部。
不過iPad、Apple Watch和MacBook等設備在蘋果官網並不限購。
36氪報導，對於本次限購，行業人士表示，產能不足是蘋果限購的主要原因，雖然富士康的產能在恢復，但是想要回到疫情前的狀態，仍然需要不少時日。
富士康預計3月底要恢復在中國大陸代工廠80%的產能，新浪財經報導，不過從目前的情況來看，這個目標可能要延後，因為實際復工並不樂觀。
富士康工人在網上曬出復工日記指出，他在深圳富士康復工第一天就手撕了6000台蘋果手機膠膜；一天搬了7000多塊模具，「感覺身體被掏空，說血汗工廠不是沒有道理。」還說很多人為了人民幣7000元獎勵進廠，但有的不適應，做兩三天就跑了。
報導還指，產業鏈相關人士表示，由於疫情影響上游供應商，即便恢復招工，但關鍵部件仍短缺，也會影響iPhone的生產，至於何時能夠恢復，估計最快也要到6月。
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