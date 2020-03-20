恒大集團許家印蟬聯全球房地產首富 身家是川普11倍

胡潤研究院今（20）日發布《2020全球房地產富豪榜》，62歲的恒大集團董事局主席許家印以人民幣2310億元（約新台幣9933億元）身家，蟬聯全球房地產首富。

恒大房地產年銷售額超過人民幣6000億元，銷售面積達5800萬平方公尺，以市值人民幣2210億元位列胡潤中國500強第20位。

值得注意的是，同樣是房地產大亨的美國總統川普，則以人民幣210億元（約新台幣90億元）財富，位列全球地產企業家第86位，比去年下降4位。換句話說，許家印的財富為川普的11倍。

不過，在社會影響力方面，川普則無疑是最受關注的地產企業家，他有7270萬Twitter粉絲。而SOHO中國的潘石屹、張欣夫婦是微博粉絲最多的中國地產企業家，分別擁有超過2000萬和1000萬的微博粉絲。

2020全球房地產富豪榜前十名中有8位企業家來自中國，且前三名都是中國的企業家，依序是許家印（恒大，人民幣2310億）、李嘉誠（長江實業，人民幣2000億）、楊惠妍家族（碧桂園，人民幣1890億）。

至於今年上榜地產企業家中財富增加最多的是融創的孫宏斌，57歲的孫宏斌財富比去年增加人民幣390億，達到880億，排名上升了13位，排在第13位。