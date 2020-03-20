福建穩增長 5G建設邁大步

面對新冠肺炎疫情，5G建設成為福建穩增長的又一發力點。新冠肺炎疫情防控中，個人健康碼、遠程醫療、在線辦公等數字工具廣泛應用，從政府決策部署，到企業復工、社會運轉，新型基礎設施功能凸顯。

中新社報導，福建省通信管理局副局長何強18日在新聞發布會上指出，5G網絡作為支撐經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型的關鍵新型基礎設施，在助力疫情防控、復工復產等方面作用突出，在穩投資、促消費、助升級、培植經濟發展新動能等方面潛力巨大。

福建是數字中國建設先行區，2019年數字經濟規模約1.7萬億元（人民幣，下同）。按照規劃，福建2020年將深化數字福建建設，加快5G商用步伐，力爭數字經濟規模超2萬億元。

今年3月，福建官方再度推出18條措施進一步支持5G網絡建設和產業發展，推進5G網絡建設和商用步伐。

福建省數字福建建設領導小組辦公室主任陳榮輝表示，將加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，分解落實5G基站、寬帶工程、工業互聯網、窄帶物聯網、數據中心等建設任務。

目前，福建省級數字經濟項目庫已遴選入庫1695個，總投資1.32萬億元。陳榮輝還透露，福建數字經濟產業復工復產良好，福州軟件園、廈門軟件園、數字福建（長樂）產業園人員熱力圖熱度均已達到去年同期水平。

何強表示，福建正積極加快推進5G建設，爭取把受疫情影響的進度搶回來。目前，福建各地均已啟動5G站址規劃編製，完成全省3.8萬個九地市主城區、縣城城區、發達鄉鎮鎮區等場景存量站址資源摸查，為做好5G規劃、加快5G建設做好準備。

何強指出，福建將持續優化完善5G網絡建設，確保年底前全省建成5G基站2萬個，實現縣級以上、重點鄉鎮5G覆蓋；到2021年底，全省建成5G基站4萬個；2022年底，全省建成5G基站8萬個。

以5G建設為重點，福建推進實施重大信息網絡基礎設施工程包。按照規劃，福建今年計劃投資100億元，其中5G投資43.7億元；2021—2022年初步計劃投資183億元，2023—2025年初步計劃投資254億元。

何強表示，福建將推動5G網絡建設和應用發展同頻並進，5G+4K/8K高清直播、5G+車聯網、5G+智慧醫療、5G+應急救援、5G+工業製造等一批創新應用加速形成。