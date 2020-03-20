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海南台資農工企業 九成復工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南省台辦表示，截至3月18日，在瓊工業和農業領域台資企業九成以上復工復產，其中包括康師傅、旺旺、統一和台灣「中國航運股份有限公司」等在海南投資的重點台資項目。

中新社報導，海南是台資企業集中集聚發展的地區之一，目前累計在海南註册的台資企業1900多家，涉及農業、工業、服務業等領域。

疫情期間，台資企業、海口欣奇食品有限公司在海口的30多家糕點門店全部營業。該公司總經理黃玫英表示，公司配備口罩、酒精等防疫物資供在崗員工使用；對辦公環境及工廠內部進行全面消毒；建立返崗員工檔案，錄入身份信息及活動軌跡，每天進行兩次體溫監測。同時按照食品行業要求，糕點生產出來後直接打包，無接觸式配送。她說，由於當前原料、物流、人力成本上漲，企業正積極拓展「線上+線下」營銷渠道。

投資10億元人民幣的台資企業、海南穎奕國際細胞醫療中心項目自3月7日復工以來，已有70名工人返崗。據介紹，該項目去年4月開工建設，目前主體工程已完工，正在進行二次裝修。預計項目一期能在今年10月試營業。

海南統籌做好疫情防控和經濟社會發展，從穩定企業用工、降低運營成本、減輕稅費負擔、強化金融支持等方面，支持和推動包括台企在內的各類企業復工復產。

澄邁老城工業開發區康師傅飲品工廠廠長劉景健說，疫情期間，該企業在階段性減免企業社保費、復工復產企業返瓊人員隔離期間生活補助等方面享受到政策優惠。為紓疫情之困，該企業將加大產品創新的力度，開發高性價比產品、中高端產品等多樣化產品線，同時優化線上渠道及全流程追溯系統，提高舖貨與供應能力。

瓊海市54家台資企業全部復工復產。獲悉瓊海及周邊市縣水果嚴重滯銷，台資企業、海南鮮友食品有限公司投入資金進行新型產品研發、新建冷庫和加裝生產線，研發出西瓜汁新產品。2月以來，幫助收購滯銷木瓜100噸、鳳梨200多噸、芒果1000噸。

在瓊台企積極參與疫情防控。截至目前，在瓊台胞台企為海南防疫捐贈款物逾300萬元人民幣。

疫情 人民幣 康師傅

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