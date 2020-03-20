1.5萬陸企挺「3保」 民生品復產7%

中國國家市場監督管理總局18日召開「保價格、保質量、保供應」行動（下稱「三保」行動）視頻推進會表示，自1月29日中國開展「三保」行動以來，大陸全國已有15000多家企業、30萬家門店參與。

中新社報導，行動企業包括線下實體企業和線上電商平台，涵蓋生產加工、物流運輸、商場超市、餐飲服務等多個行業。數據顯示，截至3月上旬，參與「三保」行動的民生商品類企業復產率達到70%以上，為保障市場供應、穩定市場價格起到積極作用。

「政府搭台，企業承諾」。國家市場監管總局副局長孫梅君在會上表示，廣大生產經營企業積極參與「三保」行動，行業龍頭企業帶動產業鏈上下游協同復工復產，展現了企業責任擔當。

與會的新希望集團相關負責人表示，新希望乳業春節期間24小時不停工，行動啟動後，更是加大了產量和運力調配。目前，新希望飼料養殖、屠宰加工、乳品快消、生鮮電商、冷鏈物流等業務已在全國全面復工，保障城鄉民生供應。 孫梅君表示，「三保」行動期間零售企業和電商平台多方開闢貨源，持續穩定供應，協助市場監管部門精準打擊價格違法行為，有力維護了市場秩序。

拼多多「抗疫工作組」組長傅正表示，疫情期間平台口罩產品呈持續性脫銷狀態。為此平台聯合多家口罩生產企業、快遞企業，共同開拓出了一條集生產、流通、精準供給於一體的抗疫物資供給鏈。目前平台每天向湖北地區定向提供300萬片一次性口罩，售價每片不到2元人民幣。

「『三保』」行動也為充分發揮企業主體作用、做好新形勢下市場監管工作探索了路子。孫梅君表示，下一步市場監管部門將堅守市場監管陣地，推動支持「復工復產十條政策」措施落地見效，服務疫情防控和經濟社會發展大局。