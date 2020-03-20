滬上汽車業 幾全復工

上海市經濟和信息化委員會19日稱，目前，上海規模以上共8家整車企業以及600餘家零部件企業已全部復工，滬上汽車企業目前已基本恢復正常生產。

中新社報導，上海市經濟和信息化委員會與上海浦東新區、上海嘉定區、中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管委會形成合力，推動上汽大眾、上汽通用、特斯拉、上汽乘用車、華域汽車等整車及零部件企業逐步復工。

相關方成立了特斯拉上海超級工廠專項復工小組，並匹配工作專員，為特斯拉籌措了2台紅外測溫儀、1萬隻口罩；相關方還協調住房，解決特斯拉上海超級工廠新員工的住宿問題，以及重點地區來／返滬員工的集中隔離安排。

為加快汽車全產業鏈復工復產，上海重點保障整車企業關鍵零部件、無庫存零部件的企業優先復工復產。比如，相關方協調了特斯拉上海超級工廠上下游產業鏈的8家供應商復工復產，以推動整車企業恢復正常生產。

上海還開啟「購車新模式」。比如，上汽集團等車企及經銷商加大網上營銷力度，採用線上360度全景看車及體驗模式，打造零接觸購車模式。