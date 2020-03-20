陸外貿物流回暖 海運鐵路並進

受疫情影響，中國外貿運輸渠道曾一度縮減。但近期，航運線路和頻次逐漸增加，通關時間和手續不斷縮減，一加一減之間，更多優質中國貨物能夠按時按量出口，越來越多海外鮮貨也隨之進入中國人的「購物車」。

新華社報導，7日掛靠廣州南沙港後，載有320多櫃建築材料、小家電、陶瓷品等珠三角製品的「平達」輪，途經越南，最終抵達泰國。這是萬海航運越南泰國新航線首航廣州南沙港區，也是一周內南沙港新增的第三條國際新航線。

廣州港南沙集裝箱碼頭分公司業務拓展部經理焦文森表示，新開通的3條航線，都是進出口雙向直航，涉及中國、俄羅斯、越南、泰國等多個國家和地區的數個港口。船上配備冷藏箱插頭，加上裝貨港穩定的冷藏箱設備，熱銷的東南亞水果5天左右就能到南沙。

海關數據顯示，1至2月南沙口岸進口水果247批次、重約4705噸。為支持新航線順利掛靠，南沙海關實行業務「無接觸」網上辦理，並通過「即到即檢」「提前申報、分流驗放」等措施，大大壓縮生鮮貨物的通關時間。

焦文森說，馬士基航運和地中海航運組建的聯盟還計劃將一條美西北航線於4月加掛南沙港區，世界主要班輪公司都在研究在南沙開闢更多東南亞航線，越來越暢通的物流將有利於穩外貿促發展。

同樣解決了眾多外貿企業進出口時效顧慮的，還有春節後從東莞大朗始發的中歐班列恢復了每周開行兩趟。

在海關總署支持中歐班列發展的10條措施上，廣州海關細化扶持方案，企業可以「多程轉關」，疊加利用鐵路和航運等優勢，還能自主選擇「提前申報」「收發貨人免於到場協助查驗」等通關模式，並用「線上海關」辦理業務。

「隨著企業復工復產節奏加快，中歐班列發車頻次已經恢復到去年水平。」廣州海關所屬廣州車站海關關長楊靜說。據統計，2020年以來，「穗滿俄」中歐班列共發運標箱400多個，貨物重量約2000噸，貨值約2億元人民幣。