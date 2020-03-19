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武漢富士康獲准復工！首批員工已返回園區
根據微信公眾號「Foxconn武漢科技園」發布的消息，富士康武漢廠區已獲當地政府復工審批，正展開分批復工作業，首批復工員工已經返回園區。
湖北省副省長曹廣晶在本周三新聞發布會上就曾表示，湖北有些電子類企業在全國、全球產業鏈中具有舉足輕重的影響，將把這類企業作為優先復工復產的企業來重點扶持。
「Foxconn武漢科技園」18日發布「致武漢富士康員工的第四封信」表示，「前期，武漢園區按政府要求，做好復工前各項防疫準備，並獲得復工審批，目前正在開展分批復工各項工作。」
這封信還指出，首批復工員工是假期留守武漢園區宿舍同仁及部分武漢市內同仁，目前已經順利返回園區。
目前富士康員工要返回工作崗位，必須持有湖北省健康碼「綠碼」，並按公司規劃批次，接獲通知後按返廠指引領取防疫標識、返回工作崗位證明、復工批文等資料。
另，武漢市以外返回工作崗位的員工，還必須攜帶「返漢申請表」，返回廠區後仍須進行隔離緩衝，流程十分嚴謹。
富士康在山西、河南等地的廠區早前在當地政府協助下已陸續復工復產，如今武漢廠區也開始復工，將是富士康在大陸全面復工復產的重要指標。
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