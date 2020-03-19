發改委：今年CPI漲幅估前高後低

大陸國家發展改革委價格司副司長彭紹宗今（19）日表示，預計今年CPI漲幅會呈現前高後低趨勢，全年物價運行總體將保持在合理區間。

路透報導，發改委表示，在當前和今後一段時間生豬產能穩步恢復的情況下，豬肉供應將得到改善，豬肉價格也會隨之回落，而大陸工農業產品供應比較充足，服務業發展迅速，物價保持平穩運行的基礎牢固，預計今年CPI漲幅會呈現前高後低的態勢，全年物價運行總體將保持在合理區間。

彭紹宗指出，2月CPI年漲5.2%，而豬肉價格上漲拉動其中3.2個百分點，占62%。顯而易見，較高的豬肉價格對CPI的影響是很大的。

「豬肉價格不僅影響物價總水平，而且由於豬肉是大陸居民最主要的肉食品，在肉類蛋白質的攝取來源中占有相當大的比重，所以豬肉價格也是一個重要的民生價格」彭紹宗說。

近一個多月以來，針對新冠肺炎疫情的影響，加大豬肉市場調控力度，做好保供穩價工作，豬肉價格從比較高的水平連續有一些回落。監測36個大中城市超市、集貿市場以精瘦肉品種為例，平均零售價格到昨天降到每斤人民幣32.21元，比2月中旬的最高點人民幣34.63元下降。