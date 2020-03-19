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原油價格暴跌30% 大陸84艘巨輪直撲波灣買原油

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原油價格暴跌30% 大陸84艘巨輪直撲波灣買原油

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
超大型原油運輸船（Very Large Crude Carrier，英文簡稱「VLCC」），是指載重噸位一般在20到30萬噸之間的油輪，是海上巨無霸。中新社
超大型原油運輸船（Very Large Crude Carrier，英文簡稱「VLCC」），是指載重噸位一般在20到30萬噸之間的油輪，是海上巨無霸。中新社

近期全球原油價格暴跌30%，中國船舶工業協會發布，84艘巨輪已拔錨起航，全球最大船隊直撲波灣購買原油。

石油作為工業的血液，是任何工業國都不可忽視的寶貴資源，充足的原油儲備也是極為重要。

大陸財經網站金融界報導，目前全球30萬噸級的超大型原油運輸船數量奇缺，連土豪油霸沙烏地阿拉伯想租都租不到，而大陸坐擁最大巨型油輪船隊，共有84艘，目前已集體拔錨起航，直撲沙烏地阿拉伯港口而去。

超大型原油運輸船（Very Large Crude Carrier，英文簡稱「VLCC」），是指載重噸位一般在20到30萬噸之間的油輪，它不僅是海上巨無霸，更是目前最為實用的海洋運油載具，大陸是目前VLCC最多的國家，擁有84艘。

中國海事融媒體報導，18日各港口的VLCC集體拔錨，開始了搶油行動，統計數據顯示，到2020年4月，全球VLCC租賃市場的缺口達到60艘之多，日租金更是從之前的每天10萬美元，猛漲到每天20.3萬美元。

圖/中國船舶工業協會
圖/中國船舶工業協會

沙烏地阿拉伯 土豪 油價

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