大陸籲我解決陸生來台就學 陸委會：不了解我政策

新冠肺炎疫情仍嚴峻，陸生、港澳生至今仍無法返台就讀，大陸國台辦發言人朱鳳連今日呼籲，要求民進黨政府要保障陸生就讀的正當權益。陸委會發言人邱垂正今日則回應，恐怕大陸對我方政策不太了解，政府提出各種輔導措施，協助無法到校的陸生繼續學習。至於陸生何時能夠返台？邱垂正則未給予明確的時程，僅表示會由中央疫情指揮中心考量整體疫情，做專業評估來做決定。

邱垂正在今日的例行記者會上作如上表示。他稱，我方提出許多安心學習的各種輔導措施，由於疫情嚴峻，為避免人員移動讓疫情擴散，對陸生各項管理措施，是以防疫作為優先考量。現在約有7000餘名陸生因疫情關係而未能返台就學。

邱垂正指出，由於全球疫情持續擴散，指揮中心在19日非本國籍人士入境。政府非常關心受到疫情影響沒法返台就學的陸生，主管機關教育部也訂出了安心就學的措施，以保障陸生受教權。目前各校也紛紛推出各種遠距教學的措施，協助無法到校的學生繼續學習，各學校也推出形形色色數位教學平台。

邱垂正說，考量部分陸生要做畢業前各項準備，會有不同的需求，建議有遭遇到困難的陸生，可以跟所屬學校聯繫，也可以向陸委會與海基會反應，我們回與教育部與學校提供各種解決辦法，保障陸生就學權益。