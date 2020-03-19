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因應全球經濟金融危機 任澤平：需充分準備不能大意
恆大研究院首席經濟學家任澤平今（19）日表示，前一段時間A股大跌已經消化了大陸國內疫情的影響，最近的市場震盪是對外圍市場的擔心，但相比歐美股市，A股跌幅較小，這是對大陸抗疫初顯成效的肯定。
匯金網報導，隨著企業的陸續復工，多項舉措的順利落地，大陸經濟會回到正常的發展通道。但是，要高度重視疫情的二次傳染風險，做好應對全球經濟金融危機的充分準備，目前還不能大意。
觀察美國聯準會的寬鬆政策，任澤平表示，短期可能會解決經濟一時的困局，但長期來看埋下諸多隱患，貨幣超發導致債務過高、股市泡沫堆砌、財富差距進一步拉大，這都將削弱制造業的基礎，讓過度消費模式走得越來越遠。
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