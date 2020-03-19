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中汽協：預計第1季大陸汽車產銷量下滑45%
中國汽車工業協會副秘書長葉盛基表示，如果新冠肺炎疫情在3月底得到有效控制，預計第1季汽車產銷量下滑45%左右，上半年產銷量下滑25%左右。
葉盛基表示，汽車產業是大陸國民經濟的重要支柱產業，其中汽車零售總額占全社會零售總額、相關稅收占稅收總額、相關從業人數占城鎮就業總人數的比例均在10%左右。
中新社報導，隨著大陸新冠肺炎疫情防控形勢趨緩，車市呈現復甦跡象，但整體恢復速度仍待觀察。受疫情影響，廠商更為審慎地制定銷售策略。根據經銷商調研，3月廠商目標比去年同期下降38%。3月上旬，經銷商綜合復工率約為50%，預計到月底，綜合復工率有望達到七成以上。
葉盛基說，面對突如其來的新冠肺炎疫情，汽車行業更是雪上加霜，汽車行業下行壓力前所未有，汽車市場需求不足、消費停滯等問題依然存在，嚴重影響企業生產的進一步恢復。
他認為，疫情結束後，抑制的消費需求會在短期內得到釋放，汽車市場將會迎來一波短暫的消費高峰，但受到部分居民收入下降，尤其是中低收入群體收入下降的影響，全年汽車市場發展形勢仍不容樂觀。今年行業將呈現前低後高走勢。
葉盛基建議官方儘快推出政策激發消費潛力，包括限購地區適當增加汽車號牌配額、將個人購車支出納入個人所得稅專項附加扣除、調整小排量(1.6L級以下)乘用車購置稅率、加大四五線城市及鄉鎮汽車市場鼓勵政策力度等。
他還建議繼續大力發展新能源汽車產業，優化並延續新能源補貼政策；鼓勵汽車特色消費，如鼓勵皮卡車（客貨卡車）消費，促進房車休閒消費等。
大陸商務部消費促進司負責人王斌18日表示，將會同有關部門進一步研提促進汽車、傢具、家電等重點商品消費的政策措施，促進汽車限購向引導使用政策轉變，支持引導各地制定獎補政策，鼓勵企業進行電子產品以舊換新。
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