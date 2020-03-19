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商務部：RCEP致力於年底簽署協定
大陸商務部新聞發言人高峰今（19）日表示，東協10+5國各方都在按照領導人的指示，致力於年底簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。目前各方按照既定的工作計畫，正有序推進法律文本審核等相關工作，以準備好供各國簽署的最終文本。中方將與各方一道，努力推動協定如期簽署。
第一財經報導，除RCEP之外，高峰稱，還將加快推進中日韓自貿區談判，加強大陸—海合會自貿協定談判力度，並積極推進與以色列、挪威、斯里蘭卡等的自貿協定談判和與韓國、秘魯等的升級談判，加快構築立足周邊一帶一路、面向全球的高標準自貿區網絡，繼續擴大自貿夥伴的「朋友圈」。
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