聽新聞
test
0:00 / 0:00
小米在陸1,800門市 今恢復營業
小米集團今（19）日宣布，大陸1,800家小米門市恢復營業，門市將持續消毒、測溫等工作。小米累計復工1,800多家，生活正在逐步恢復正常。
小米公關部總經理徐潔雲表示，今天1,000家小米門市同時復工。小米希望全社會早日駛回正軌，希望所有被疫情影響的人們早日重歸幸福。
無獨有偶，3月14日，蘋果官方宣布起恢復大中華區所有門市的正常運營。此外，為了應對新型冠狀病毒的全球大流行，3月27日之前，將關閉大中華區以外的所有零售店。隨後，蘋果將3月27日改為無限期關停。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言