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IDC：全球半導體營收今年估降6% 影響對陸技術供應
針對新冠病毒對半導體市場的影響，市場研究機構IDC今（19）報告認為，今年全球半導體市場營收可能下降6%。新冠病毒對大陸的技術供應重大影響，但復甦時機不確定。
新浪科技報導，IDC報告稱，2020年，全球半導體行業營收大幅縮水的可能性接近80%，而不是此前預計的總體小幅增長2%；2020年，仍有五分之一的機會擺脫新冠病毒疫情的影響，實現快速而強勁的反彈；從全球範圍來看，新冠病毒危機才剛剛開始，變數太多，無法立即做出單一的預測來應對。
IDC認為，此事最有可能的結果是，2020年全球半導體市場營收將比2019年下降6%，發生這種情況的可能性為54%。在這種情況下，供應鏈將在夏季開始恢復，隔離和旅行禁令也將會放鬆。全球半導體市場影響規模將達258億美元。
雖然新冠病毒將在今年產生影響，但病毒相關知識的積累、公共衛生倡議和其他努力將在一定程度上減輕新冠病毒造成的危害。短期內，市場對半導體系統的需求會降低，組件的可用性也會受到一些影響。但隨著復甦到來，市場將恢復增長。
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