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中國移動去年獲利降9.5% 營收增1.2%
中國移動今（19）日發布2019年財報，營收人民幣7,459億元，年增1.2%；獲利達人民幣1,066億元，年降9.5%。
第一財經報導，財報顯示，通信服務收入人民幣6,744億元，年增0.5%。中國移動表示，業務轉型初見成效，收入增幅由上半年的負值轉為正值，實現V型反轉，通信服務收入下半年增2.6%。
電信商資本開支是整個產業鏈的風向球，在5G大規模部署的今年，這一指標備受關注。中國移動稱，為滿足建設領先的5G網路、打造雲戰略基礎設施以及支撐CHBN（個人、家庭、政企和新興市場）四輪發展等需要。
中國移動2020年資本開支預算為人民幣1,798億元。其中，5G相關投資計畫約人民幣1,000億元，去年5G投資為人民幣240億元。資本開支預算人民幣1,798億，其中，移動通信網、傳輸網和業務支撐網分別為人民幣883億元、519億元和275億元。
中國移動建設2019年開通5G基站超過5萬個，在50個城市提供5G商用服務，發展5G套餐客戶255萬戶。2020年2月，已建設開通基站超過8萬個，5G套餐客戶為1,540萬戶。中國移動表示，今年將加速「5G+」全面升級，包括網絡升級、技術升級、應用升級、運營升級和生態升級。
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