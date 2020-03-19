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大陸外債便利化 擬上海、深圳、湖北試點

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸將外債便利化試點範圍擴大至上海（自由貿易試驗區）、湖北（自由貿易試驗區及武漢東湖新技術開發區）、廣東及深圳（粵港澳大灣區）等省市。照片／大陸國家外匯管理局官網
大陸將外債便利化試點範圍擴大至上海（自由貿易試驗區）、湖北（自由貿易試驗區及武漢東湖新技術開發區）、廣東及深圳（粵港澳大灣區）等省市。照片／大陸國家外匯管理局官網

大陸國家外匯局今（19）日決定，將外債便利化試點範圍擴大至上海（自由貿易試驗區）、湖北（自由貿易試驗區及武漢東湖新技術開發區）、廣東及深圳（粵港澳大灣區）等省市。

大陸國家外匯局表示，為鼓勵創新，支持中小微高新技術企業健康發展，2018年國家外匯管理局在北京市中關村國家自主創新示範區開展外債便利化試點，允許符合一定條件的中小微高新技術企業在一定額度內自主借用外債。此項試點政策較好地滿足了中關村部分中小微高新技術企業的境外融資需求，降低企業財務成本。

為加快構建更高水平開放型經濟新體制，推動經濟高質量發展，大陸國家外匯局指出，進一步便利中小微高新技術企業充分利用境內境外兩個市場、兩種資源，大陸國家外匯管理局決定，將上述外債便利化試點範圍擴大至上海(自由貿易試驗區)、湖北(自由貿易試驗區及武漢東湖新技術開發區)、廣東及深圳(粵港澳大灣區)等省、市。並進一步提高北京市中關村科學城海淀園區的外債便利化水平。

大陸國家外匯局稱，下一步穩住外貿外資基本盤，推出更多外匯便利化業務，持續優化外匯營商環境，促進經濟社會平穩健康發展。同時，進一步完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理架構，積極防範跨境資金流動風險，守住不發生系統性金融風險的底線。

外匯 自由貿易

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