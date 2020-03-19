陸口罩產能過剩 口罩企業擬4月開始轉出口

從一罩難求，到日產2億個，大陸口罩產能歷經2月暴利、3月暴漲缺料，4月恐產能過剩，出現爆量價跌。「國際疫情嚴重，出口是口罩企業轉型的好出路」，業者擬4月開始轉出口。

據大陸國家發改委統計，包括普通口罩、醫用一次性口罩、醫用N95口罩在內，中國口罩日產量達1.16億個。但一本財經報導，業者估算，實際產量會更高。「因為擔心被政府徵用，一些日產20萬個口罩的廠家，會報個10萬，實際產能要高很多。」業者保守估計口罩每日產能已經達到了2億個。

隨著3月底到4月學校復課、全面復工，業內共識口罩的需求高峰會延續到4月。因此，4月之後，如果疫情得到控制，口罩需求就會開始下調。

業者測算，4月需求可能出現大幅下降，口罩產量會回落到每天1億個以下，同時，口罩的價格也會下調，到5月，一次性醫用口罩的售價可能從目前賣價民幣4元降到2元，甚至更低。口罩市場還有1個半月的紅利，業者擔憂在激情過後，恐將面臨利潤崩盤。

疫情風口下，大陸口罩行業月入人民幣千萬不是秘密，一本財經報導，有業者算了一筆賬：每天產能50萬個口罩，一個成本人民幣1元，賣價3元，一天的淨利潤是100萬。「一個月獲利就是人民幣3000萬，月入千萬確實是真的。」

據天眼查工商平台統計，截至3月18日，中國一共有4.7萬家口罩生產企業，主要集中在江蘇、浙江和廣東三個地區。

但統計也發現，有超過60%的新增口罩企業，是在3月成立投產。「2月確實是暴利，但從3月開始，人工、材料、設備漲了十幾倍，口罩價格才漲了三倍多。」

業者指出，2月底國際疫情開始出現，投機玩家因此嗅出了出口的可能性，市場上湧進了更多想分一杯羹的人，預估至少有上百萬人擠入了口罩大軍，「有做電子煙的，放高利貸的，還有很多土老闆來賺快錢。」但業者指出，3月進入的投機玩家，可能會血本無歸。

因為在上百萬人的瘋狂進場和炒作下，口罩產業鏈中的機器設備、原料，價格開始猛漲。原來售價20萬一台的口罩機，被炒到了50萬、80萬，最後居然變成了現貨160萬。

而口罩的核心原材料熔噴不織布，價格更是從原來的每噸人民幣2萬元，被炒到最高55萬元。

因為投機分子太多，目前大陸市場上的口罩品質良莠不齊。業者反映，一些完全跨行的行業，生產的口罩很多是粗製濫造，這類口罩，甚至連包裝都沒有。

艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅認為，市場監管在疫情早期相對寬鬆，但隨著疫情的減緩和市場的相對飽和，監管會回過頭來嚴控。「4月起行業監管政策的收緊，恐怕是大勢所趨。」