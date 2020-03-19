國台辦：陸生在台大學院校就讀的正當權益應合理保障

中共國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，由於台灣方面的原因，在台灣大學院校註冊就讀大陸學生的權益受到損害，台灣當局和台灣有關大學應當切實負責，妥善解決有關問題。

據中共官方新華社報導，目前在台灣大學院校註冊就讀學歷的大陸學生有8300多人。新冠肺炎疫情發生後，民進黨當局限制大陸居民赴台，有關學校也未就陸生返校作出妥當安排。 2月6日起，民進黨當局全面暫停大陸居民赴台，使陸生在台灣各大專院校開學前無法返校。

與此同時，台灣各大專院校於2月底至3月初陸續正常開學，仍要求陸生按時繳費註冊，一些大學並未認真對待陸生無法返校及由此導致的學業安排等問題，沒有採取必要和有效措施予以解決，有的學校甚至在收取陸生學費後要求其延緩一學期入學。

朱鳳蓮指出，大陸高度重視陸生返校學習面臨的阻礙和由此引發的有關問題。8300多名陸生在台灣大學院校有學籍，多數陸生要在台灣居留4-7年，少數陸生面臨今年結束在台學業，他們有如期返校就讀的正當權利。台灣方面在台灣大學院校仍能正常開學的情況下，不許這些陸生返校，是明顯不合理的，嚴重損害了8300多名陸生在台就讀的正當權益。

台灣有關大學院校沒有為陸生爭取應有的返校就讀權利，一些大學院校輕忽解決陸生返校受阻面臨的問題，由此造成陸生學業被耽誤甚至會影響正常畢業、就業，嚴重損害陸生的權益。

近一個時期，陸生強烈要求台灣有關方面正視他們的正當權利和訴求，糾正不合理做法和相關安排缺失，他們的要求合情合理，他們的權益應該得到保障。

朱鳳蓮強調，民進黨當局及台灣有關大學院校理應保障陸生返校就讀權益，不應片面強調防疫而罔顧陸生返校就讀權利，必須改變針對陸生的不合理限制，為陸生返校提供必要保障，合理安排陸生返校的必要防疫措施。

在陸生被迫無法返校或延期返校的情況下，台灣相關大專院校應當重視陸生的訴求，作出周到安排，採取應有的補救措施，合理解決陸生關切，避免陸生學業受影響、經濟受損失。

另外，對於在大陸就讀大學的台生，朱鳳蓮表示，儘管疫情讓大陸的經濟社會生活受到一定影響，但大陸方面一如既往重視關心台灣學生，各有關部門和地方將繼續做好相關工作，讓疫情結束後台灣學生在大陸學習和未來發展更加放心、安心。