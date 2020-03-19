快訊

打破東北亞戰略均勢？北韓彈道飛彈發展的幕後推手

入境旅客擠爆桃機！不得搭大眾運輸 得排2小時才有車搭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報復性消費？攜程五星酒店3,000 人半小時搶光

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
疫情過後，餐飲、旅遊等行業也將最快迎來復甦。取自經濟觀察報
疫情過後，餐飲、旅遊等行業也將最快迎來復甦。取自經濟觀察報

攜程3,000 份五星酒店預售套餐，半小時被搶光。大陸疫情好轉後，宅家日久的遊客消費衝動來了。

號稱 「旅遊界李佳琦」的網紅達人菜菜，推出與攜程合作的上海五星酒店預售套餐。原本預想一天才能賣完，出乎意料的是，全部庫存僅30分鐘就宣告售罄。

攜程指出，開啟「復興 V 計畫」僅兩周，酒店預售銷量增長 2000%。看好疫情好轉後的報復性消費，攜程25 日還將開啟「萬店通用之回暖計畫 」，打出從人民幣99元到 499元多檔次酒店5 折預售。同時還有多家五星酒店 「2 晚住宿 + 餐飲 」打包 人民幣999 元出售，消費者可拆分入住，未消費可退款。

中泰宏觀研究團隊發佈研報測算，被突發疫情按下的消費暫停鍵，以旅遊受損最嚴重，第1季收入下降人民幣1.2罩原，占全年旅遊收入的近2成。餐飲零售收入下降人民幣9,600億、交通運輸1,400億、電影100億。

但從需求端來看，疫情過後，餐飲、旅遊等行業也將最快迎來復甦。

據企鵝智庫發佈《全國線民消費影響調研報告》顯示，在疫情期減少外出的線民中，65.9%表示疫情結束後將會外出就餐、旅遊。調查指出，在第1季被疫情抑制的消費需求，有望在第2季得到釋放，並帶動相關消費。但第3、4季消費增速又將較第2季逐步放緩，回歸到中國消費增長的長期趨勢水準上來。

疫情 人民幣 網紅

延伸閱讀

景區復工 旅遊業瞄準清明假期

影／水族館因防疫關閉 放企鵝出來逛園區

北京發指引推行公筷 餐館餐桌相距至少1公尺

大陸航空退票超過1,200億元 攜程傳將休無薪假

相關新聞

滬指半日跌逾2%失守2,700 離岸人民幣跌穿7.1

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，隔夜美股再度大跌，陸股今（19）日早盤隨外圍繼續下跌，市場情緒降至冰點，滬指半日大跌逾2.1%...

國台辦：陸生在台大學院校就讀的正當權益應合理保障

中共國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，由於台灣方面的原因，在台灣大學院校註冊就讀大陸學生的權益受到損害，台灣當局和台灣有關大學...

報復性消費？攜程五星酒店3,000 人半小時搶光

攜程3,000 份五星酒店預售套餐，半小時被搶光。大陸疫情好轉後，宅家日久的遊客消費衝動來了。

陸官宣1億農民工已返崗復工 疫情二度爆發風險降低

大陸復工復產積極上路，大陸人社部今天發布統計，已有1億農民工外出務工 ，占春節前返鄉農民工80%，專家認為，無須過度擔憂...

滬綜指跌逾1年新低 恆指挫3年低點

全球市場陷入恐慌氣氛，陸股今（19）早開低走低，盤中滬綜指跌幅擴大至1.75%，報2681.01點，是自2月4日後首次跌...

境外人員管控升級 北京推3措施：不受理獨居隔離申請

北京一天內新增境外輸入21例，升級境外進京人員管控措施。北京今（19）日發布進一步嚴格境外進京人員管控三條措施，不再受理...

人民幣中間價跌4個月低 即期開盤瀉360點

人民幣中間價今（19）日創四逾個月新低，人幣兌美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開360點，報7.0620，上個交易日即期匯率...

李克強：加快重大投資項目復工

中共總理李克強昨天（17日）召開中共國務院常務會議，對下一階段的經濟社會發展工作，進行部署。會議決定，中國要積極培育新成...

習近平：境外疫情擴散蔓延對經濟產生不利影響

《新華社》報道，中共中央政治局常務委員會十八日下午召開會議，中共總書記習近平強調，要清醒看到國內外疫情形勢的複雜性和嚴峻...

車市「疫」級重創 回暖要等5月後

中國汽車流通協會17日透露，2020年一季度，在新冠肺炎疫情影響下，中國大陸車市持續低迷。除終端需求外，也波及汽車整體產業鏈，上游零部件、整車廠商產能空置率高企，成本上升，資金壓力驟升。下游經銷商展廳客流恢復緩慢，新增訂單同比下降超80%。

餐飲生意2月掉8成 外賣成主力

新冠肺炎疫情對中國大陸餐飲企業經營產生較大影響。最新一份調研報告顯示，2月份大部分樣本企業銷售下降80%以上，有91.6%樣本企業在疫情期間發力外賣產品。

祭12條 砸3億 廣州救文旅業

廣州市文化廣電旅遊局18日稱，廣州官方推出關於應對疫情影響促進文化旅遊產業健康發展的十二條措施，將統籌安排3億元（人民幣，下同）財政資金，專項用於支持文旅企業應對疫情，促進產業復甦。

熱門新聞

新冠病毒源自美國？香港教授：自欺欺人

疫情終於趨緩 上海出現報復性消費：狂喝珍奶

大逆轉 「義渠王」高雲翔性侵案 澳法院裁定罪名不成立

禁3美媒駐點 陸外交部：有意見的去向美政府反應

避談李文亮 鍾南山：疫情於武漢首發不等於源在武漢

批疫情源於中國人劣質文化 港大專家袁國勇撤文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。