報復性消費？攜程五星酒店3,000 人半小時搶光

攜程3,000 份五星酒店預售套餐，半小時被搶光。大陸疫情好轉後，宅家日久的遊客消費衝動來了。

號稱 「旅遊界李佳琦」的網紅達人菜菜，推出與攜程合作的上海五星酒店預售套餐。原本預想一天才能賣完，出乎意料的是，全部庫存僅30分鐘就宣告售罄。

攜程指出，開啟「復興 V 計畫」僅兩周，酒店預售銷量增長 2000%。看好疫情好轉後的報復性消費，攜程25 日還將開啟「萬店通用之回暖計畫 」，打出從人民幣99元到 499元多檔次酒店5 折預售。同時還有多家五星酒店 「2 晚住宿 + 餐飲 」打包 人民幣999 元出售，消費者可拆分入住，未消費可退款。

中泰宏觀研究團隊發佈研報測算，被突發疫情按下的消費暫停鍵，以旅遊受損最嚴重，第1季收入下降人民幣1.2罩原，占全年旅遊收入的近2成。餐飲零售收入下降人民幣9,600億、交通運輸1,400億、電影100億。

但從需求端來看，疫情過後，餐飲、旅遊等行業也將最快迎來復甦。

據企鵝智庫發佈《全國線民消費影響調研報告》顯示，在疫情期減少外出的線民中，65.9%表示疫情結束後將會外出就餐、旅遊。調查指出，在第1季被疫情抑制的消費需求，有望在第2季得到釋放，並帶動相關消費。但第3、4季消費增速又將較第2季逐步放緩，回歸到中國消費增長的長期趨勢水準上來。