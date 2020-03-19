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陸官宣1億農民工已返崗復工 疫情二度爆發風險降低

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸人社部發布，已有1億農民工外出務工 ，占春節前返鄉農民工80%。取自中新社
大陸人社部發布，已有1億農民工外出務工 ，占春節前返鄉農民工80%。取自中新社

大陸復工復產積極上路，大陸人社部今天發布統計，已有1億農民工外出務工 ，占春節前返鄉農民工80%，專家認為，無須過度擔憂農民工返崗後疫情會在中國二度爆發。

大陸人力資源和社會保障部副部長李忠今日再記者會上表示，各地企業復工率和員工到崗率穩步提升，已有1億農民工外出務工，占春節前返鄉農民工的80%。

在疫情好轉下，大陸三月起啟動專車、專列、專機，搭載春節返鄉的農民工有序輸出，奔向各地返崗復工。

人力資源社會保障部副部長李忠指出，明〈20〉日啟動的「百日千萬」網路招聘活動，是由人社部門發起，聯合全國各地的公共服務就業機構，從3月20日開始到6月30日，利用一百天的時間，集中推送上千萬個就業資訊，透過組織大規模的公益網路招聘活動，助推穩就業和復工復產。

農民 春節 疫情

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