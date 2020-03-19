境外人員管控升級 北京推3措施：不受理獨居隔離申請

北京一天內新增境外輸入21例，升級境外進京人員管控措施。北京今（19）日發布進一步嚴格境外進京人員管控三條措施，不再受理入境人員獨自居家隔離申請。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室公告三措施，一、即日起，所有境外進京人員，均應轉送至集中觀察點進行14天醫學觀察，費用自理。對70周歲及以上的老年人、14周歲及以下的未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病等原因不適宜集中觀察的，經嚴格評估後可居家觀察。「不再受理有單獨住所且住所內沒有其他同住人員的居家觀察申請」。

二、符合居家觀察條件的人員應在入境前向居住地社區提出申請，入境前未申請居家觀察或申請暫未得到評估同意的，先轉送至集中觀察點進行醫學觀察。經評估認定進行居家觀察的，14天觀察時間合併計算。

三、從大陸境內其他口岸入境進京人員，應事先向所在單位和居住地社區報告回京行程安排及有關信息。抵達社區時，執行境外進京人員管控措施。對隱瞞境外旅居史的，將依法追究責任。

北京海關實施最嚴格的檢疫監管措施，制定「一機一策」針對性處置方案，圍繞檢疫作業、處置流程等八個方面細化18項具體要求。口岸海關關長現場靠前指揮，疫情防控指揮中心24小時運作，強化現場統籌協調和處置應對。