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湖北武漢首次零新增
繼「武漢疑似病例清零」後，大陸國家衛健委今日發布，18日新增確診病例34例，皆為境外輸入，強調「湖北武漢已無新增確診病例」，且全大陸各地無新增本土疑似病例。
據統計，18日新增境外輸入確診病例34例（北京21例，廣東9例，上海2例，黑龍江1例，浙江1例）。截至18日累計境外輸入確診病例189例。而湖北無新增確診病例，其他地區已連續14日無新增本土確診病例。
截至18日累計確診達8萬928例，累計死亡3,245例。
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