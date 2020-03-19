中共中央總書記習近平昨〈18〉日強調，疫情反彈風險依然存在，特別是國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加。他指出，境外疫情擴散蔓延及其對世界經濟產生不利影響，也給大陸疫情防控和經濟發展帶來新的挑戰，習近平強調「決不能讓來之不易的疫情防控持續向好形勢發生逆轉。」

2020-03-18 23:27