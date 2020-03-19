李克強：加快重大投資項目復工

中共總理李克強昨天（17日）召開中共國務院常務會議，對下一階段的經濟社會發展工作，進行部署。會議決定，中國要積極培育新成長動能、加快重大投資項目復工，要取消妨礙復工復產的不合理規定。

據新華社，李克強表示，要對重大項目審批核准等開設綠色通道，盡快實現開工建設，推動各地1.1萬個在建重點項目加快施工進度，做好今年計劃新開工的4000多個重點項目前期工作，加快發行和使用按規定提前下達的地方政府專項債，著重下達中央預算內投資。

會議決定，要取消妨礙復工復產的不合理規定、清理取消不合時宜的臨時管制措施，同時簡化各項助企紓困政策落實的手續，強調發揮創新創業「雙創」能量，對穩定就業的積極作用，持續做好「六穩」工作。

另外，會議指出，要對互聯網+、平台經濟等加大支持，發展數字經濟新業態，催生新崗位新職業；同時，把推進重大投資項目開復工，作為穩投資、擴內需的重要內容，並透過《農作物病蟲害防治條例（草案）》，明確各級政府及有關部門、農業生產經營者的防治責任，促進農業發展，確保糧食安全。