貿協上海推iMeet 助企業拚商機

受新冠肺炎疫情影響，全球商務活動近乎停擺。外貿協會上海代表處積極推動透過貿協的「iMeet」網路視訊洽談系統，媒合大陸買主與台灣廠商，日前已經成功與杭州市電子商務協會建立起合作管道。

目前各地商展基本都已被迫取消或延期，亞洲最大、全球三大頂級家電與消費電子展之一的2020年中國家電及消費電子博覽會（AWE2020），原定3月11日至14日在上海舉行，因疫情關係，主辦單位早前已宣布將改為與AWE2021合併舉辦。

外貿協會上海代表處首席代表張企申表示，目前貿協派駐上海的同仁主要工作之一就是修補大陸買主前一段時期因各種因素對台灣產生的負面印象，主動與其聯繫表達台灣貿易中心對他們的關懷。

另一方面，則是積極與大陸各公協會洽接，收集大陸買主的採購需求，對台灣供應商進行信息發布和專業配對，再運用貿協的視訊洽談系統「iMeet」，讓大陸買主不用到台灣，也能通過線上視訊軟體與供應商進行貿易採購洽談。

張企申表示，日前已經與杭州市電子商務協會搭建起合作管道。杭州市電子商務協會是由阿里巴巴與杭州市經濟信息中心等單位共同發起設立，目前有300多家會員企業。貿協上海代表處下一步還將與上海市汽車配件用品行業協會等本地公協會聯繫，協助台灣廠商在疫情之下仍能持續拓展商機。

儘管2020年春季廣交會目前仍將按計畫於4月15日登場，但在全球疫情蔓延下，屆時究竟有多少廠商願意參展、有多少買主願意在此時搭機專程前往看展，都是未知數。

張企申說，原本企業從洽談到下單採購有一定流程，包括可能需要到工廠實地訪查等等。但當前情勢下，透過此一模式，包括由貿協針對買主需求進行供應商篩選等，將可免去大陸買主對海量供應商及貨物進行考察、比對所耗費的時間和精力，縮短大陸買主和台灣供應商間的距離。