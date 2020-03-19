景區復工 旅遊業瞄準清明假期

突如其來的疫情，讓中國大陸旅遊業遭遇前所未有的「寒冬」。隨著大陸疫情形勢逐步平穩，大陸各地景區陸續恢復開放。遼寧省旅遊投資集團有限公司副總經理金建平說，按大陸旅遊業界對當前形勢的判斷，疫情後遊客出遊將逐步升溫。

新華社報導，金建平表示，遼寧的文旅行業正瞄準清明節、「五一」勞動節、端午節等假期和暑期檔，準備適時發布景區優惠政策、演藝活動等惠民舉措。未來隨著疫情結束，旅遊市場終將出現新的發展階段。

目前中國大陸各地數千家景區也已經陸續恢復開放，其中包括杭州西湖、張家界武陵源等知名景區。繼3月13日上海博物館、中華藝術宮、上海歷史博物館、中共一大會址紀念館等一批滬上展館重新開放後，本周，包括蘇州博物館、瀋陽故宮、成都博物館等各地文博機構，也有序恢復開放。

3月5日，攜程發布根據了用戶搜索、瀏覽、下單、收藏，投票等綜合因素分析得出的「2020旅遊目的地復甦指數報告」指出，在疫情過後，一線城市周邊、賞花踏青等時令目的地以及親子、古城、美食主題目的地復甦指數較高。

大陸文化和旅遊部市場管理司司長劉克智日前表示，當前各地科學有力地做好疫情防控，同時也在有序推動分區分級精準復工復產，部分地區的旅遊景區也有序開放。

在業內看來，雖然目前大陸國內疫情尚未完全結束，海外旅遊市場也受到疫情影響，不過大陸旅遊業復甦已漸成共識。

近日，大陸國家發展改革委等23部門聯合發布促進消費19條措施，其中多處提及文化和旅遊內容，並明確提出，重點推進文旅休閒消費提質升級。

目前，大陸業內多家旅遊企業均開始謀劃疫情過後的旅遊產品。攜程宣布於3月份首期上線「預約未來旅行」預售產品，其中包括數萬家酒店1000多條旅遊線路、100多條航線和300多家景區門票等，這些產品多數可以全年根據實際情況預約使用，並提供「安心退」服務，價格在4-8折不等。

浙江省在3月10日舉行重大文化和旅遊項目集中開工儀式，共有287個大項、年度計畫投資457.3億元人民幣的項目進行動工。