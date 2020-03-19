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疫情趨緩 大陸多地房市復甦

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，中國大陸多地售樓處陸續重新開放，因疫情「冰封」近兩個月的大陸房地產交易似乎開始醞釀復甦。

中新社報導，近日，北京、南京、深圳、常州等多地出現售樓處人流增加的情況，不少消費者戴口罩看房，有的售樓處還需要排隊進入。蘇州、南京、無錫、西安等地也有房產交易中心或不動產登記中心出現民眾排隊等待過戶的情況。

山東一位房企區域負責人日前表示，其所負責的售樓處重新開放之後，到訪量很大。2月底的客戶到訪量已經超過了去年最高峰，特別是別墅等高端產品很受市場關注。

「日光盤」的消息再現。據媒體報道，日前深圳一豪宅項目開盤當日售罄。3月初該項目推出70套商務公寓也快速售罄，因為現場人數過多，該項目一度被要求緊急限流。

二手房市場也出現恢復跡象。貝殼研究院首席市場分析師許小樂透露，近兩周受監測的18個城市鏈家二手成交量環比增速較快。和去年3月份的「小陽春」對比，18個城市的鏈家二手成交量已恢復至去年同期水平的30%以上，新增房源恢復至去年同期水平的60%左右，新增客源（主要來自線上）已經超過去年同期水平。 貝殼研究院17日發布的一份報告認為，房地產市場復甦的路徑可能是從南到北，南方城市恢復相對迅速。這份報告將各地房地產復甦指數進行排名，蘇州、南京、杭州、深圳、廈門等南方城市居前五。

報告認為，從春節前來看，南方城市的政策邊際放鬆頻率更高，如南京、佛山、中山、成都等城市都對調控政策進行了小幅的放鬆調整，疫情爆發前，南方城市整體市場預期更好。

以調價中漲價占比為例，2019年12月惠州、無錫、東莞等城市二手房業主調價中漲價占比指標在30%左右，較全大陸20%的平均水平高出了10個百分點。此外，南方城市的經濟活力和城市基本面總體高於北方，長期動力相對強勁。

房地產 疫情 深圳

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