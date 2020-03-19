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中關村助企業 推200億抗疫發展貸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

為支持企業開展科技戰疫，解決企業資金壓力，中關村科技園區管理委員會聯合8家金融機構推出200億元（人民幣，下同）規模的「中關村企業抗疫發展貸」產品，貸款利率最低2.05%。

中新社報導，中關村管委會18日舉辦「抗疫發展貸」線上新聞發布會，據中關村管委會主任翟立新表示，該產品具有額度大、品種全、利率低、審批快等優點，主要服務於中關村示範區內註册的企業（含大陸國家高新技術企業和中關村高新技術企業），優先支持參與疫情防控以及具有較大發展潛力的優質企業。

中關村90%以上的企業為小微企業，每年的總體融資缺口約6000億元，大量的融資需求得不到有效滿足。當下，科技型企業特別是小微企業數量大、抗風險能力弱，受疫情影響衝擊更明顯，企業信貸需求進一步加大，且對資金成本更加敏感。

該產品充分考慮企業未來發展前景，優先支持積極參與疫情防控以及具有較大發展潛力的優質企業的融資需求，深度發掘企業價值。

該產品期限分為一年期和三年期兩種，而且信貸品種豐富，包括信用貸款、知識產權質押貸款、股權質押貸款、應收賬款質押貸款、擔保貸款等多個科技信貸品種，鼓勵開展投貸聯動、無還本續貸等新模式。

在擔保費率方面，合作擔保機構為上一年度收入在2億元（含）以下的中關村企業提供優惠擔保費率。一年期擔保費率及三年期擔保首年擔保費率均不高於1.3%。

其中，對防疫物資生產、銷售、運輸等擔保企業因疫情防控產生的緊急融資需求，擔保費率不高於0.8%；對藥品、疫苗研發生產型科技企業因研發生產新冠病毒防控和治療藥品及疫苗而產生的應急融資需求，免收擔保費。

據金融機構相關負責人指出，金融機構將為中關村企業提供優質快捷的專屬服務，建立綠色快速審批通道，符合條件的企業最快可在一個工作日內獲得批覆。

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