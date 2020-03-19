車市「疫」級重創 回暖要等5月後

中國汽車流通協會17日透露，2020年一季度，在新冠肺炎疫情影響下，中國大陸車市持續低迷。除終端需求外，也波及汽車整體產業鏈，上游零部件、整車廠商產能空置率高企，成本上升，資金壓力驟升。下游經銷商展廳客流恢復緩慢，新增訂單同比下降超80%。

中新社報導，隨著中國大陸疫情防控形勢趨緩，大陸車市呈現復甦跡象，但整體恢復速度仍待觀察。受疫情影響，廠商更為審慎地制定銷售策略。根據經銷商調研，3月廠商目標同比下降38%。3月上旬，經銷商綜合復工率約為50%，預計到月底綜合復工率有望達到七成以上。

調研顯示，2月底經銷商庫存300萬輛左右，環比1月基本持平，3月的經銷商補庫存也面臨巨大壓力。儘管政府擬推出車市刺激政策，但實際落地生效預計要到二季度；公共出行逐步恢復，但是消費者購車信心在3月底之內很難回歸正常。

協會預計，3月汽車市場降幅環比2月將有所好轉，車市仍在低位徘徊，預計在4月-5月之後才會逐漸回暖。業內期待，疫情之後汽車市場能够重現生機。

乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹17日表示，汽車產業現在處於深度低迷狀態，促進車市消費需要政策支持。

崔東樹表示，疫情對於汽車市場供給端和消費端的影響都是極其巨大的，企業運營成本增加，資金周轉壓力加大。崔東樹指出，「如果國家層面沒有強力刺激政策，目前預計2020年汽車零售為1900萬台，同比下滑8%，較2019年末預期2020年增1%的預測下調9個百分點」。

崔東樹認為，現在重點措施大部分是在促進汽車換購需求上，下一步應在首購消費上下功夫。

中國大陸在2009年、2015年都推出過汽車購置稅減半政策，並取得不錯的效果。他預計，2020年，如實行購置稅減半政策，可能會拉動銷量增長259萬台，拉動消費稅和增值稅總體達到600億元人民幣。此外，他認為應考慮在限購城市加大汽車號牌配額、實施微型電動車下鄉補貼、購車抵個稅等綜合措施。