餐飲生意2月掉8成 外賣成主力

新冠肺炎疫情對中國大陸餐飲企業經營產生較大影響。最新一份調研報告顯示，2月份大部分樣本企業銷售下降80%以上，有91.6%樣本企業在疫情期間發力外賣產品。

中新社報導，中國連鎖經營協會18日發布「新冠肺炎疫情對中國連鎖餐飲行業的影響調研報告」。本次調研覆蓋中國大陸連鎖餐飲集團企業數十家，涵蓋餐飲品牌逾200個，樣本企業門店總數6萬多個，其中直營店28149個。樣本企業中14.1%為上市公司。

報告顯示，受疫情影響，1月至2月餐飲企業的營業額和淨利潤大幅下滑。其中，1月份銷售額同比降幅集中在30%內，8%樣本企業實現正增長。2月份，大部分樣本企業銷售同比下降80%以上，實現同比正增長的樣本企業為零。

為防止疫情擴散，很多餐飲企業主動或被動關店，樣本企業1月份平均開店率37.6%，2月份平均開店率為33.3%。

一方面銷售下降，另一方面租金、食材損失、員工食宿支出、疫情所需防護用品等各類支出總金額加大。報告顯示，5%的樣本企業賬上已沒有現金能够支撐企業繼續經營。79%的樣本企業表示，從3月1日算起，依靠自有現金無法支撐再過3個月。

如何解決資金緊張問題？86%的樣本企業尋求銀行授信或貸款，以緩解或為可能出現的現金流枯竭做準備。此外，外賣成為各家餐飲企業增加銷售額的重要手段。報告顯示，91.6%的樣本企業在疫情期間發力外賣產品。有些企業嘗試拓展團餐外賣業務，還有一些企業探索用無人車配送等方式，為顧客提供更安心的服務。

今年各樣本企業必將面臨全年銷售額和淨利潤的同比下滑。報告指出，大部分樣本企業對繼續開店發展充滿信心。