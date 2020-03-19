祭12條 砸3億 廣州救文旅業

廣州市文化廣電旅遊局18日稱，廣州官方推出關於應對疫情影響促進文化旅遊產業健康發展的十二條措施，將統籌安排3億元（人民幣，下同）財政資金，專項用於支持文旅企業應對疫情，促進產業復甦。

中新社報導，廣州將對創建大陸國家全域旅遊示範區和國家級文化產業示範園區、打造旅遊文化特色村等文化旅遊產業園區（集聚區予資金扶持；對電影市場、重點電影節展活動給予資金扶持，加大對受疫情影響較大的電影企業、重點項目、拍攝基地的支持力度。

在新技術新業態方面，廣州將安排資金重點支持4K/8K超高清視頻產業發展，撥付時尚創意（含動漫）產業發展專項資金，獎勵和補助文旅企業5G、VR、人工智能、大數據、區塊鏈等技術運用。

此外，廣州將發「廣州文旅惠民券」，採取政府補貼、平台讓利、商家打折結合方式，激活演藝、影視、音樂、娛樂、旅遊等消費，支持夜間文化、網絡文化和數字文娛消費。

同時，廣州提出，向符合條件的旅行社暫退旅遊服務質量保證金2億元；協調有關金融機構，向文旅企業提供50億元專項貸款額度。

廣州市文化廣電旅遊局副局長陳永亮稱，廣州要分類落實「文旅十二條」，加快推動文旅企業由復工復崗向復產達產轉變。其中，將研究制定財政資金扶持實施細則，盡快啟動資金撥付。

目前，廣州購書中心、陳家祠、珠江鋼琴等文化單位企業陸續復工復產；廣州市各文藝院團已開始恢復正常排練；全市納入統計範圍的酒店已基本持續營業，對外開放的景區達41家，至於旅行社的復業則正等待有關指引。