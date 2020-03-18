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疫情終於趨緩 上海出現報復性消費：狂喝珍奶
上海新冠肺炎疫情已大為趨緩，憋壞了的上海人出現一個奇特的「報復性消費」現象：狂喝珍奶。上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，從外賣平台數據可明顯看出，在復工第四周，許多上海人喝珍奶從過去的中杯升級為大杯，而且還要加珍珠，甜度也從3分甜變成5分甜。
報導稱，「美團外賣」發布的餐飲外賣復工消費報告顯示，以2月10日作為復工起點，復工4周以來，外賣商戶數、訂單量、交易額等指標均呈穩定上升，其中30%商家的外賣單量已超過疫情爆發前。
報導稱，這可能是因爲線下「堂食」（入內用餐）尚未恢復，外賣業務挑起餐飲經濟大樑的緣故。因此，復工以來，大陸一線城市的外賣訂單量增長迅猛。
該報告還顯示，儘管「90後」依然是外賣消費的主要群體，但新增用戶中，原本更偏愛在家做飯的「60後」、「70後」消費群體，分別以36.7%、31.5%的占比，成為外賣新客增長的主力。
上觀指出，城市的「報復性消費」則是從一杯奶茶開始。外賣平台「餓了麽」的數據顯示，從2月10日開始的復工第一周，上海人在「餓了麽」消費了16萬單奶茶，但復工第四周暴增至33萬單，甚至有人一次就下單買了77杯奶茶。
而在外賣訂單量排名第一的奶茶品類中，還出現了「升杯加料」的勢頭。復工第四周，很多人買奶茶都選擇要加珍珠，上海當周共賣出7.2萬杯珍珠奶茶。
報導稱，如果按一杯12顆珍珠計算，這些珍珠可以填滿一個國際標準游泳池。而且，復工第四周，上海人喝奶茶選擇「大杯」、「超大杯」的訂單量，也比去年12月平時一周增加了3.4倍。
實際走上上海街頭，手搖飲店現在確實每天都有不少人在排隊消費。但報導並未進一步分析，何以疫情趨緩後，上海民眾會突然想要狂喝珍奶。
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