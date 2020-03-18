兩個月密集投資8家晶片公司 小米極速補「芯」

小米的「造芯夢」並未停止，從今年1月16日起，小米集團透過旗下的湖北小米長江產業基金合夥企業，在短短兩個多月內，先後投資了帝奧微電子、靈動微電子和翱捷科技等8家半導體公司。

界面新聞報導，這一波投資，距離2019年11月19日小米首次入股速通半導體才過了不到半年，至此小米供應鏈投資版圖，尤其在半導體布局已擴展至19家，覆蓋Wi-Fi晶片、射頻（RF）晶片、MCU感測器和FPGA等多個領域。

而這些都是小米在澎湃S2晶片流產後，針對半導體領域所進行的產業鏈「自救」與新打法。

2020年，不僅是小米集團董事長雷軍宣布啟動小米的「手機+AIoT」雙引擎戰略後的第二年，同時也是小米造芯夢的第三年。

現階段小米的半導體投資版圖，已布局MCU、FPGA、RF、GaN和IP等多個領域，逐漸實現了從半導體材料、電子零件到IC設計等全產業鏈覆蓋。

但不難發現，小米的造芯夢正在轉舵，從最初雷軍瞄準的移動終端晶片市場，慢慢朝著物聯網市場發展。

最直接的體現在於，小米的智慧手機產品硬體依然採用高通晶片為主，而自己的半導體投資重點則布局在應用範圍更廣泛的AIoT領域。

例如小米投資涉及智慧家居領域的半導體公司超過8家，包括無錫好達、晶晨半導體、芯原微電子、安凱微電子和昂瑞微電子等。