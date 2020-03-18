印尼極兔快遞進軍大陸 獲OPPO、VIVO等資本大力支持

除了京東旗下的眾郵快遞入局，今年大陸電商快遞江湖還來了另一名攪局者，來自印尼的快遞物流行業黑馬、有深厚OPPO系背景的極兔快遞（J&T Express）。

界面新聞報導，極兔快遞的官網、微信服務號、小程序功能均已經陸續上線，而且針對大陸客戶的宣傳影片、海報、電子面單、車輛等也紛紛公布。

官網資料顯示，極兔快自2015年8月起步於雅加達，在印尼、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨及新加坡七國陸續展開業務，是一家服務超過5.5億人的綜合物流服務商。

儘管大陸快遞市場已經是一片紅海，但相較京東旗下的眾郵快遞目前正在大力招募加盟商，極兔快遞的進度還要更快一步。

快遞觀察家報導，極兔快遞在大陸的加盟情況已經接近尾聲，大部分省區在鼠年春節前夕完成了加盟認購，自3月1日起，極兔快遞在廣東、上海、江蘇、山東、安徽、浙江省區已全面開通營運，而其他省區也將在隨後陸續開通。

儘管此次名義上是一家印尼快遞企業進入大陸市場，極兔快遞的創始人李杰自稱是回大陸創業，但他的另一個重要身份是OPPO印尼的創始人、前任CEO。

除了李杰以外，包含J&T現任CEO Robin Lo在內的核心團隊成員，也是出自印尼OPPO。

36氪報導，Robin Lo指出，極兔快遞與OPPO是不同的公司，但有緊密的關係，OPPO 是最大的客戶之一，剛開始極兔只運送 OPPO 的產品，但漸漸地也開始服務其他客戶，還請 OPPO 幫極兔介紹了遍布印尼的關係網路，這讓開始這門生意更簡單，對極兔來說，擴張成本沒那麼高，可以借助 OPPO 在各地的網路，將物流業務擴展到各個地方。

極兔快遞僅用了兩年的時間，做到了印尼快遞排名第二，僅用四年時間覆蓋東南亞全境，日均收派300萬個包裹，約占當地20%市佔率。

2015年，印尼當時僅有一家類似EMS的全國快遞網路 JNE，極兔快遞把大陸快遞模式移植到了印尼，如今極兔快遞合作夥伴，遍及當地的電商平台，如Shopee、Tokopedia、Akulaku、Tiki.VN、Lazada等。

不同於東南亞市場，大陸已有順豐、中通、韻達、申通、圓通、百世、德邦等八家上市快遞企業，此外還有中國郵政EMS、京東物流以及其他許多本土快遞品牌。

快遞行業專家、中國快遞協會原副秘書長邵鍾林表示，目前快遞行業正處在高度集中化的階段，對新進入的快遞公司而言不是一個好時機，極兔快遞在東南亞的成功離不開OPPO，而進軍大陸市場時，得到了OPPO、VIVO系的資本和網路的很多支持。