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終見春暖花開 武漢企業3月21日復工

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
武漢終於走出新冠肺炎陰霾，圖為武漢大學校園內櫻花正盛開。（新華網）
武漢終於走出新冠肺炎陰霾，圖為武漢大學校園內櫻花正盛開。（新華網）

湖北省副省長曹廣晶宣布，全湖北省僅剩的「高風險縣市」武漢市，繼與生產生活密切相關企業已於早前獲准復工後，武漢市其他企業3月21日起也可復工復產。這無疑是武漢終於走出新冠肺炎疫情陰霾最重要的象徵。

大陸這波新冠肺炎疫情已明顯趨緩。根據大陸國家衛健委通報的最新疫情，全大陸17日新增確診病例共計13例，其中湖北省新增確診病例只有在武漢的1例，其餘12例均為境外輸入。

曹廣晶表示，湖北企業復工復產要按「嚴格管控、及時評估、動態掌握、先易後難」等四項要求。3月11日起，湖北全省就以縣域為單位實施分區分級、差異化防控，將復工復產企業劃分為四類，有序推進。

第一類企業是生產生活密切相關、在春節期間一直沒有停工，以及在全國、全球產業鏈具重要影響的企業。如：供電、供氣、供油、供水等企業。

第二類主要指金融保險、港口和貨運站場、重點產業鏈配套企業。這些企業涉及物流、資金、產業鏈等重要環節，是復工復產必須的配套企業。

第三類主要是用工和產業鏈配套以本地為主的工業、農業產業化企業，以室外作業為主的建築業企業，法律會計、軟件信息服務等相關服務業企業。

第四類主要是除限制清單以外的其他市場主體。限制清單企業主要是影劇院、棋牌室、遊藝廳、書店、網吧、舞廳、酒吧、美容店、健身房、培訓機構、堂食類餐飲等，這些營業場所原則上疫情解除前都不得復工復產。

曹廣晶表示，武漢市第一類企業可以繼續生產或復工復產，其他企業按不早於3月20日24時前復工復產。湖北省其他中風險地區，第一、二、三類企業可繼續生產和復工復產。低風險地區四類企業可繼續生產和復工復產。

目前湖北全省數中風險市縣只剩鐘祥市、黃石市城區、黃岡市城區、鄂州市城區等4地，武漢市區則是唯一的高風險市縣，湖北省其餘市縣均為低風險地區。

湖北省經濟和信息化廳廳長王祺揚表示，目前，湖北全省已有7,629家工業企業復工復產，復工率已達49.3%。

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