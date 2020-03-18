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騰訊去年淨利升22% 財務未受疫情影響但雲服務延遲
大陸科技網路巨頭騰訊控股18日公布去年第四季和全年業績，受包括網路遊戲及社交網路的增值服務收入增長帶動，淨利分別年增52%和22%。
騰訊控股去年第四季淨利為人民幣215.8億元；去年全年淨利為人民幣933.1億元。
路透報導，騰訊表示，新冠病毒疫情使雲服務相關專案的落地實施延遲，將對短期收入造成負面影響，但相信企業在長期上將更樂於使用雲服務，以滿足遠端辦公及與客戶的遠端互動需求。
去年該公司的雲服務收入超過人民幣170億元，付費客戶數超過100萬。
關於新冠病毒疫情爆發，騰訊表示經評估並初步得出結論，截至去年末後直至目前的財務狀況不會受到重大影響，並將繼續關注疫情的情況，積極應對其對集團營運及財務狀況造成的影響。
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