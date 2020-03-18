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瑞銀：經濟弱勢前所未有 中國今年GPD增速將降至1.5%

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
儘管大陸各地已加速復工，但瑞銀首席中國經濟學家汪濤預期，中國今年GDP增速恐跌至1.5%。圖為上海市區一處工地，目前已恢復施工。特派記者林則宏／攝影
儘管大陸各地已加速復工，但瑞銀首席中國經濟學家汪濤預期，中國今年GDP增速恐跌至1.5%。圖為上海市區一處工地，目前已恢復施工。特派記者林則宏／攝影

瑞銀首席中國經濟學家汪濤18日發表的最新研究報告指出，當前經濟弱勢前所未有。因此，她將今年大陸GPD增速預測，一口氣大幅下調至1.5%。這將是近44年來，中國經濟成長率最低的一年。

汪濤3月11日才將今年中國GDP增速從原先預測的5.4%，調降至4.8%。不料僅時隔一周，汪濤又將中國今年GDP增速大幅調降至1.5%。

大陸上一次經濟增速低於這個數字，應該是「改革開放」前的1976年，當時大陸剛結束十年文革動盪，當年度中國GDP增速為-1.57%

汪濤18日發表的報告指出，全球疫情蔓延，越來越多國家開始實施封鎖及出行限制。隨著未來歐美經濟所受負面影響顯現，全球需求可能大幅走弱，拖累中國出口。同時，輸入病例風險上升，中國在放寬出行限制時可能會更謹慎。 

報告稱，即便中國政府推出更多的支持政策，預計中國今年全年經濟增速仍將降至1.5%。「如此低的增速主要反映了一季度經濟活動大幅收縮，以及未來全球經濟明顯走弱帶來的拖累」。

汪濤說，此一預測已考慮了第2至第4季度此前被抑制需求將得以釋放，以及經濟活動全面復工，並考慮了規模超過GDP的2%的財政政策支持、以及貨幣信貸政策進一步放鬆。

不過，雖然貨幣政策有助於確保企業和市場平穩運行，但對於緩解疫情和出行限制影響、刺激增長的作用比較有限。 

汪濤表示，此一預測還面臨若干風險。在下行風險方面來自：一、第1季增速跌幅超預期，以及由於經濟活動恢復慢於預期，或第2、3季全球衰退加深，拖累中國第2季反彈幅度低於預期。

上行風險主要來自下半年經濟活動加快提速，可能有來自財政刺激力度大幅增加，或房地產活動大幅反彈，後者可能會受益於相關政策放鬆。

但報告指出，經濟上行空間相對有限，即便在樂觀情形下，今年全年中國經濟增速也很難超過3%。

疫情 房地產

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