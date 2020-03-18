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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

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陸商務部：鼓勵具備條件的地區推出各類消費券

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
發改委強調，集中精力擴大國內消費、培育強大國內市場正當其時、非常必要。（新華社資料照片）
發改委強調，集中精力擴大國內消費、培育強大國內市場正當其時、非常必要。（新華社資料照片）

大陸商務部消費促進司負責人王斌今（18）日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，鼓勵具備條件的地區和企業在公正公開的前提下，針對特定的群體、特定的商品、特定的領域推出各類消費券、購物券，促進消費回流和人氣回升。

第一財經報導，國家發改委就業收入分配和消費司司長哈增友表示，最近一段時期，為了有效應對疫情對消費的影響，各地區各部門相繼推出擴大消費的政策措施，南京、濟南、寧波都是根據自身的情況推出不同形式的消費券。對此，發改委密切關注，並積極追蹤分析。

哈增友表示，這次疫情對消費帶來了一定的衝擊，穩定和擴大居民消費，促進消費回補和潛力釋放是有效對沖疫情影響、提振經濟的關鍵舉措。特別是在當前國外疫情加速滋生和蔓延的新情況下，集中精力擴大大陸國內消費、培育強大國內市場正當其時、非常必要。

他說，為促進大陸國內消費回補和潛力釋放，將突出抓好兩件事。一是指導地方落實好既定的擴消費政策措施，二是支持地方結合自身實際有針對性地推出一批務實管用的政策措施。地方推出政策要把握好兩個方面：一要考慮地方的財政承受能力；二要讓市場主體和廣大群眾真正受益，真正把好事辦好。

哈增友表示，在這次疫情期間，以網路購物和網上服務為代表的新型消費展現出強大生命力，新型消費成為大陸經濟發展的新動能。下一步圍繞培育發展新消費方面，將重點做好四個方面的工作：第一，加快以5G網路和數據中心為重點的新一代資訊基礎設施建設，努力推進資訊服務全覆蓋。第二，鼓勵發展線上線下融合消費新模式，促進傳統銷售和服務上線升級。

第三，鼓勵使用綠色智慧產品，促進養成健康生活習慣。第四，堅持包容審慎監管，推動新消費健康發展。

哈增友強調，當務之急是進一步壓實地方政府推進復產復工、恢復營業的主體責任，在做好疫情防控的前提下，抓緊取消過度管控的做法和規定，儘快讓消費熱起來、讓經濟活起來。

疫情 消費券

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