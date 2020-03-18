長期虧損 大陸紫光集團旗下紫光存儲傳解散

大陸紫光集團旗下子公司紫光存儲傳出將解散，目前員工已在等待紫光集團旗下其他分公司轉聘或找新工作。紫光存儲團隊本來想做NAND Flash，但一直賠錢，因此決定解散。未來紫光的重心會放在DRAM上。

集微網消息，一位熟悉紫光存儲上海的人士表示，上周末接到集團副總裁電話，通知到每個人，上海公司將解散，所有人的履歷統一發給長存，以及紫光旗下部分有相關性的公司挑選，包括紫光展銳，宏茂等等。宏茂是給長存做配套的封測企業。

「目前現在大部分員工等著長存挑人，沒被挑中的就自謀出路，也還沒談到賠償的問題。如果有DRAM經驗和背景，被長存挑走機率大。」消息人士說。

該人士說，紫光存儲團隊本來想做NAND Flash，但一直賠錢，現在直接解散崗位，以後不做了，紫光的重心也會放在DRAM上。

另一位接近紫光的人士表示，紫光存儲整體有200至300人左右，主要人員在北京、西安和蘇州，上海僅有一小部分員工。此次是大規模裁員，僅留少部分人員清庫存產品，大部分員工需要另外找工作。

公開資料顯示，紫光存儲科技有限公司隸屬於紫光集團，聚焦存儲產品及解決方案，業務包括存儲產品設計、開發、產品生產外包管理和產品銷售。成立後，除布局晶片封測的紫光宏茂和SSD製造的紫光光寶外，與群聯等上下游廠商合作，基於長江存儲及合作伙伴的存儲晶圓，紫光存儲逐步構建起控制器的設計、系統產品的開發、顆粒封裝測試、SSD模組製造、營銷和服務的完整開放的存儲產業生態。