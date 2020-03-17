萬科去年獲利增15% 營收增23%
大陸房產巨頭萬科今（17）公布2019財報，營收人民幣3,678.9億元，淨利潤人民幣388.7億元，分別年增23.6%和15.1%。現金淨流入人民幣456.9億元，連續11年經營性現金流為正。
澎湃新聞報導，2019年，萬科實現銷售面積4,112.2萬平方公尺，銷售額人民幣6,308.4億元，在大陸商品房市場占約4%。
同日披露的分紅派息預案，2019年度萬科擬合計派發現金股利約人民幣118.1億元，以2019年底公司總股份數計算，每10股派送人民幣10.45元，現金股息，每股基本盈利人民幣3.47元，年增13.3%。
公司董事會主席郁亮表示，2020年春節前後爆發的新型冠狀病毒疫情，是一個不容忽視的突變因素，危機面前挑戰很大，對各個領域、每個企業都是一次大考，大家都是考生，無法置身事外，也無法獨善其身。
2019年，房地產行業調控延續「房住不炒」主基調，各地圍繞穩地價、穩房價、穩預期的調控目標，因城施策，促進市場平穩發展。大陸國家統計局數據顯示，2019年全國商品房銷售面積17.16億平方公尺，年降0.1%；銷售額人民幣15.97兆元，年增6.5%，增速比2018年低1.5個百分點。
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