重創後回暖 三亞旅宿訂單漸增

進入三月，隨著三亞乃至整個海南疫情狀況的好轉，三亞亞特蘭蒂斯酒店訂單逐步上升。從一天幾單到幾百單，三亞亞特蘭蒂斯度假區人力資源副總裁陳玉華用驚喜來形容回暖跡象。

中新社報導，作為中國唯一的熱帶濱海旅遊城市，三亞冬春時節是旅遊最火旺的季節。今年新冠肺炎疫情卻讓三亞旅遊業遭受重創。直至2月下旬，被視為低風險區域的三亞戶外景區才逐步開放，旅遊業自谷底進入艱難恢復期。

疫情發生以來一直在崗的陳玉華目睹了酒店的「黃金周滑鐵盧」：自1月23日起，住客提前離店，預定紛紛被取消，客人退潮般散去，「前一天各待客部門還在到處借調人手，後一天就冷清至無活可幹」。 陳玉華表示，2019年春節黃金周亞特蘭蒂斯實現營收1.5億元人民幣，如今且不提今年目標完成度，企業反而不可避免承受現金流考驗。目前雖然有好的回暖跡象，但陳玉華看來，三亞旅遊市場處於U型恢復期，不會觸底就馬上反彈。例如，暑期親子遊是近年來三亞淡季的亮點之一，但今年學校遲遲未開學，勢必擠壓暑假時長，不對今年暑期做去年一樣的預期。

天涯海角遊覽區是三亞最早宣布重新開放的景區，目前日客流穩定在500多人左右。天涯海角旅遊發展有限公司董事長鄭聰輝表示這符合預期，「疫情畢竟沒有結束，景區也避免大面積的人口聚集」。 隨著目前疫情在國際上有蔓延趨勢，跨境度假受到抑制，客觀上為三亞旅遊帶來機遇。陳玉華認為，一批原先有出境度假需求和條件的人，會重新審視選擇三亞。「需要注意的是要創造比較好的可進入性，如恢復整個航空路線，讓遊客能便利進出」。三亞旅文集團總經理鄭聰輝說。

即便中國國內大部分地區連續多日無新增病例，鄭聰輝認為，在全國疫情結束之前，景區客流將維持低位，客流可能需要一段時間來逐步恢復。

截至三月中旬，三亞的度假旅遊設施已恢復大半，機場逐步恢復往來重點客源地的航班。來自三亞市旅文局的信息顯示，全市20家旅遊景區已恢復營業12家；252家旅遊酒店超八成正在營業中；45家遊艇企業恢復營業；6家高爾夫球場及2家低空旅遊企業已全部恢復營業。