中歐班列續開 江西送貨到俄國

一旁的快遞打單機不停「吐出」新的訂單，23歲的客服張榜忙著回答全國各地買家關於電熱飯盒的諮詢。他說，隨著人們陸續復工，家用小電器熱銷，尤其是電熱飯盒銷售火爆，銷量最高的時候每天可以發2000個左右，有時候發貨要忙到晚上11點。

2020-03-18 01:59