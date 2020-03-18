聽新聞
test
0:00 / 0:00
中歐班列續開 江西送貨到俄國
滿載著48車40英尺集裝箱，服帽鞋、家電、汽配等價值500萬美元貨物的X8218次中歐班列，16日從中國鐵路南昌局集團有限公司向塘鐵路口岸啟程，一路向北開往俄羅斯莫斯科。這是自2017年以來江西開行的第600列中歐班列。 中新社報導，為助力企業復工復產，中國鐵路南昌局集團有限公司根據中歐班列開行重點任務計劃，加強運輸組織，提前制定運輸方案，採取不見面方式，對接運輸需求，為企業提供運單受理、承運裝車、發送組織、線上收費等服務，確保中歐班列在新冠肺炎疫情期間不斷檔。
鐵路部門表示，中歐班列的開行，成為了江西經濟增長的重要引擎。截至目前，江西中歐班列開行線路已達俄羅斯、德國、荷蘭、瑞典、波蘭、白俄羅斯、匈牙利、芬蘭以及中亞五國等國家，貨源輻射範圍覆蓋江西及周邊浙江、廣東、江蘇、福建、上海等地區，為江西及周邊地區與歐洲之間經貿往來搭建了雙向快車道。
中國鐵路南昌局集團有限公司近期還將連續對明斯克、莫斯科等地加密開行中歐班列，助力中國製造走向歐洲市場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言