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務工專列開運 助33萬人復工
中國國家鐵路集團有限公司表示，3月15日16時整，K6564/1次務工專列載著200餘名務工人員從懷化火車站準時發出，於16日7時58分抵達深圳東站。這是鐵路部門安排開行的第300列務工專列。
國鐵集團客運部相關負責人表示，鐵路部門配合地方政府和用工企業開行務工專列，做好「點對點」運輸服務保障。自2月16日全國鐵路首趟務工專列開行以來，截至3月15日，已開行務工專列300列，包車廂1250輛次，運送旅客已達33.2萬人。近期計畫再安排務工專列13列，包車廂35輛次。
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