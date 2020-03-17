李克強：加快重大投資項目開復工

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸總理李克強今日召開國務院常務會議，要求加快重大投資項目開復工，有效補短板惠民生。（中新網）
大陸總理李克強今日召開國務院常務會議，要求加快重大投資項目開復工，有效補短板惠民生。（中新網）

大陸總理李克強今（17）日召開國務院常務會議，部署深入推進「放管服」（簡政放權、加強監管、優化服務）改革，培育壯大新動能促進穩就業。會議要求加快重大投資項目開復工，有效補短板惠民生。

央視報導，會議指出，要對「互聯網+」、平台經濟等加大支持，壯大數位經濟新業態，依託工業互聯網促進傳統產業加快上線上雲，發展線上線下融合的生活服務業，支持發展共享用工平台。

會議強調，加快發行和使用按規定提前下達的地方政府專項債，抓緊下達中央預算內投資，督促加緊做好今年計畫新開工的4,000多個重點項目前期工作，加強後續項目儲備。對重大項目審批核准等開設綠色通道。

此外，鼓勵大陸國家科研項目聘用大專院校畢業生擔任科研助理或輔助人員，其勞務費用和有關社保補助按規定從項目經費中列支。消除障礙，為多種形式創業和靈活就業鬆綁。

擴大創業擔保貸款對象範圍，對優質項目免除反擔保要求，緩解小微企業和個體工商戶融資難。抓緊頒布公有用房對中小微企業租金減免的指導標準。

創業 國務院

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