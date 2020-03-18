義烏全面復市 外商湧進採購

隨著疫情防控形勢穩定向好，義烏國際商貿城已全面復市，市場商戶紛紛「開門迎客」，境外採購商加速回流。近日就有245名常駐中國或隔離期滿的外商從廣州統一乘坐包機飛抵義烏淘貨。

中新社報導，埃及客商海桑是一名外貿進出口公司的負責人，在網絡社交平台擁有很多粉絲。乘車抵達國際商貿城後，他在志願者的引導下一邊辦理進入市場的通行證，一邊在社交平台向粉絲直播這次採購之旅。

「我的很多粉絲就是我的客戶，前幾天我說要來義烏採購，客戶就下了約10萬美元的訂單，主要是採購玩具、文具類產」。海桑說，他用直播的方式，就是要給客戶展示義烏市場，並告訴他們，義烏防控做得非常好。

來自德國的海尼茨．梅納德．路德維希．塞韋林在中國從事貿易十多年，常駐廣州。受疫情影響，他英國、美國的客戶目前嚴重缺貨，這次採購的清單種類非常多，包含五金工具、家居擺件、玻璃器具、數碼產品、箱包等。他認為，著眼長遠，在保證安全可控的前提下，國外採購商會陸續回流義烏採購，積壓的市場需求將會得到釋放。

疫情穩定、持續向好是義烏市場復甦的基礎。3月10日，義烏實現確診病例清零。自2月12日以來，該市已連續34天未出現新增確診病例。

義烏國際商貿城等各大專業市場已安全有序運行了近一個月，義烏國際商貿城市場採購日出口標箱數已與去年同期持平；義烏各行各業也已全面有序開工復產，快遞業務量已經接近去年全年日均水平。

為促進市場繁榮，自市場復市以來，義烏相繼推出疫情期間外籍採購商來義採購的獎勵辦法以及中國國內採購商招引獎勵政策，對來義的中外採購商提供交通補貼、免食宿以及採購商邀約獎勵、外貿服務保障等。

目前，義烏市場方面已成功對接外商1700餘人，聯絡意向來義外商600餘人，已邀請組團外商408人。